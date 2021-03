Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vollgepackt mit Anzeigen

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Donnerstagnachmittag einen 34-jährigen Autofahrer in der Utendorfer Straße in Meiningen. Die Kontrolle zeigte, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem waren die Kennzeichen am PKW gestohlen und der Audi weder versichert noch wurden Steuern für ihn entrichtet. Mit einem Rucksack voller Anzeigen ging es nach der Blutentnahme zu Fuß nach Hause.

