Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Arbeitsmaschine

Kaltensundheim (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes schlugen Donnerstagvormittag Flammen aus dem Motorraum einer Arbeitsmaschine, die im Steinbruch in Kaltensundheim zum Einsatz kam. Ohne sich zu verletzen, brachte sich der Fahrer der Raupe in Sicherheit. Der gesamte Motorraum brannte aus, wie hoch der Sachschaden an der 300.000 Euro teuren Maschine ist, muss noch ermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell