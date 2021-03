Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen bzw. Geschädigte zu Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Hildburghausen/Brünn (ots)

Vergangene Woche berichtete die Landespolizeiinspektion Suhl über eine Verfolgungsfahrt im Bereich der Autobahnabfahrt Eisfeld-Nord in Richtung Brünn (siehe Pressemitteilung vom 04.03.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126725/4854829). Durch die Recherchen und Maßnahmen der sachbearbeitenden Kollegen konnte ein 22-Jähriger (deutsch) aus dem Landkreis Hildburghausen ermittelt werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu Feststellungen des gesuchten Fahrzeugs in den Abendstunden des 03.03.2021 im und um den Landkreis Hildburghausen machen können. Polizeilich nachvollziehbar begann die Verfolgungsfahrt an dem besagten Mittwoch, 03.03.2021, kurz vor 21:00 Uhr an der Anschlussstelle Eisfeld-Nord der Autobahn 73. Der rote VW Golf mit Eisenberg-Kreiskennung (EIS) bewegte sich anschließend in den Ortslagen Brattendorf und Brünn. Zeugen, welche Angaben zur Fahrweise des Beschuldigten machen können oder durch die Fahrmanöver geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03672 417-1464 in Verbindung zu setzen. Weitere Auskünfte können in Anbetracht der Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden.

