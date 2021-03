Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mobiltelefon gefunden

Hildburghausen (ots)

Ein Mann fand am frühen Mittwochmorgen ein graues Mobiltelefon vor der Polizeiinspektion in der Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße in Hildburghausen. Der rechtmäßige Eigentümer kann es sich mit einem entsprechenden Nachweis in der Dienststelle abholen. Am 15.03.2021 wird es dem Fundbüro übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell