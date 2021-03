Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Rangieren

Themar (ots)

Ein 81-jähriger Autofahrer wollte Mittwochmorgen in der Straße "Bahnhof" in Themar rangieren und stieß dabei rückwärts an einen Metallzaun eines Grundstückes. Es blieb bei Blechschäden, der Senior verletzte sich nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell