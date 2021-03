Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb

Schleusingen (ots)

Ein 27-jähriger Mann begab sich Mittwochmittag in einen Einkaufsmarkt in der Suhler Straße in Schleusingen. Eine Zeugin bemerkte, dass der Mann Waren einsteckte und anschließend ohne zu bezahlen gehen wollte. Sie hinderte den 27-Jährigen daran und bat ihn ins Büro. Die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen durchsuchten den Ladendieb und fanden neben dem Diebesgut aus diesem Geschäft weitere Waren aus zwei anderen Märkten. Der Mann erhält nun mindestens drei Anzeigen wegen Ladendiebstahls.

