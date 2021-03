Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verstoß Tierschutzgesetz

Schweickershausen (ots)

Die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen bearbeiten derzeit mehrere Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz in Schweickershausen. Betroffen sind in diesen Fällen insgesamt vier Hunde. Zwei der Tiere nahmen bereits Mitte Januar und Ende Februar vermutliche Giftköder auf und mussten aufgrund der schweren Vergiftungserscheinungen eingeschläfert werden. Zwei weitere Tiere fraßen bei Spaziergängen am 27.02 2021 und 01.03.2021 ausgelegte Köder und konnten Dank sofortiger Hilfe gerettet werden. Eine Eingrenzung des Ablageortes der Köder ist derzeit nicht möglich, es kommt nach gegenwärtigem Ermittlungsstand der gesamte Ort in Betracht. Zeugen, die weitere ausgelegte Lockmittel oder verdächtig aussehende Gegenstände gefunden haben, sowie Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell