Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schuppen durchwühlt

Suhl (ots)

Ein unbekannter Täter begab sich in der Zeit von Sonntag bis Montagvormittag in einen Schuppen auf einem Grundstück in der Hohen Feldstraße in Suhl und durchwühlte diesen. Der Schuppen selbst war nicht verschlossen und so entstand zumindest kein Sachschaden. Jedoch nahm der Täter einen alten, nicht mehr funktionstüchtigen Laptop mit und verschwand unerkannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369 225 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell