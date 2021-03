Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit vom 23.02.2021, 18:00 Uhr, bis 09.03.2021, 15:00 Uhr, ein Fenster eines Gartenhauses an der Küttebahn in Suhl und begab sich anschließend in das Innere. Dort hielt er sich ersten Ermittlungen nach einige Zeit auf und verschwand, ohne etwas zu entwenden. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

