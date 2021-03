Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger glücklicherweise erfolglos

Bad Salzungen/Barchfeld/Bad Liebenstein (ots)

Gleich vier Mal versuchten Betrüger am Dienstag in Bad Salzungen, Barchfeld und Bad Liebenstein, ahnungslose Menschen um ihr Erspartes zu bringen. In drei Fällen gaben die Anrufer vor, ein Familienangehöriger zu sein, der soeben einen schlimmen Verkehrsunfall hatte, bei dem jemand ums Leben kam. Um einer Haftstrafe zu entgehen, müsse der Angerufene nun schnell einen fünfstelligen Geldbetrag zahlen. Glücklicherweise ließ sich niemand auf diese Forderung ein. Alle beendeten die Gespräche und informierten entweder die tatsächlichen Angehörigen oder die Polizei. Bleiben Sie wachsam und reagieren Sie nicht auf derartige Forderungen! Beenden Sie die Telefonate und kontaktieren Sie sofort die Polizei!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell