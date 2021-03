Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Merbelsrod (ots)

Ein Mitarbeiter einer Firma in der Schwarzbacher Straße in Merbelsrod stellte am Dienstag einen versuchten Einbruch fest. Unbekannte schnitten in der Zeit von Samstag bis Dienstag den Zaun auf der Rückseite des Firmengeländes auf. Ob die Täter anschließend auf das Gelände gelangten ist nicht bekannt, ein weiterer Schaden am Gebäude entstand nicht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

