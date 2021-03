Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Hildburghausen (ots)

Ein 81-jähriger Mann befuhr Dienstagnachmittag die Dammstraße in Hildburghausen und wollte an einer Kreuzung geradeaus in die Wiesenstraße fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 25-jährigen Seat-Fahrerin. Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen und der Opel des Seniors wurde durch die Wucht des Aufpralles noch gegen einen auf der Linksabbiegespur wartenden Transporter geschleudert. Der Unfallverursacher verletzte sich und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

