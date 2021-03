Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nachmeldung zu "Wasser abgelassen"

Eckardts (ots)

Ein unbekannter Täter ließ in den zurückliegenden Tagen Wasser eines Aufzuchtteiches für Fische am Speicher in Eckardts ab. Dadurch floss fast das gesamte Wasser ab und auch die Fische schwammen davon. Der Teich mündet Ermittlungen nach in einen Bach und die Tiere verendeten, entgegen der ersten Meldung, nicht. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei in Meiningen zu melden.

