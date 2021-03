Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebin

Hildburghausen (ots)

Eine 79-Jährige begab sich Montagmittag in eine Drogerie in der Johann-Sebastian-Bach Straße in Hildburghausen und steckte sich Waren von über 100 Euro in ihre Handtasche. Ohne diese zu bezahlen, wollte sie das Geschäft verlassen. Die Dame erhält eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und Hausverbot für das Geschäft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell