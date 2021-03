Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufgefahren

Meiningen (ots)

7.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Leipziger Straße in Meiningen. Eine 65-jährige Autofahrerin fuhr aus Richtung Bernhardstraße und musste verkehrsbedingt stoppen. Dies bemerkte die hinter ihm fahrende 39-jährige PKW-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Beide Frauen blieben unverletzt.

