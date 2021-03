Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wasser abgelassen

Eckardts (ots)

Ein bislang unbekannter Täter drehte in den zurückliegenden Tagen das Ablaufsystem des Teiches am Speicher in Eckardts auf. Dadurch floss fast das gesamte Wasser, sowie mehrere hundert Fische ab und verendeten. Der Schaden wurde Montagabend festgestellt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

