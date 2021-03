Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: An Stromkasten geprallt

Wiesenfeld (ots)

Eine 45-jährige Frau befuhr Montagabend die Sankt-Ursula-Straße in Wiesenfeld in Richtung Geismarer Straße. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Citroen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte sie frontal an einen Stromverteilerkasten. Die Frau und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Ein Schaden von mindestens 2.500 Euro entstand.

