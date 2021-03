Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Supermarkt

Leimbach (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen in einen Lebensmittelmarkt in der Salzunger Straße in Leimbach ein. Im Inneren arbeiteten sich die Einbrecher bis zum Büroraum vor, um sich dort an dem Tresor zu schaffen zu machen. Mit roher Gewalt gelang es ihnen, den massiven Geldschrank zu öffnen und anschließend auszuräumen. Nach der Tat flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden. Es entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich.

