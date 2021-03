Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Busse beschmiert

Themar (ots)

2.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Schmierfink in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag. Er machte sich mit einer Spraydose und einem schwarzen Stift an insgesamt zwei Bussen einer Firma im Haardtweg in Themar zu schaffen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

