Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Keine Versicherung, alkoholisiert und berauscht

Hildburghausen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Sonntagabend einen 20-jährigen Mopedfahrer in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen. Dabei stellten sie fest, dass das Versicherungskennzeichen nicht mehr gültig war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,2 Promille und auch der Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis, Amphetamine und Metamphetamine an. Der Mann musste sein Zweirad stehen lassen und die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

