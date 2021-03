Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped sichergestellt

Dorndorf (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Freitagnachmittag einen 16-jährigen Mopedfahrer und seinen 15-jährigen Begleiter in der Eisenacher Straße in Dorndorf. Dabei stellten sie fest, dass keiner der beiden die erforderliche Fahrerlaubnis besaß und zudem die Rahmennummer am Zweirad nicht mehr erkennbar war. Am Moped selbst war ein Kennzeichen aus dem Jahr 2015 angebracht. Eine Anzeige war die Folge und das Moped wurde sichergestellt, um im Nachhinein überprüfen zu können, ob es sich möglicherweise um Diebesgut handelt.

