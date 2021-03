Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Im Zeitraum vom 19.02.2021 bis 05.03.2021 parkte eine 41-jährige Suhlerin ihren Pkw Toyota in Suhl, Georg-Friedrich-Händel-Straße auf den Anwohner Parkplätzen. In dieser Zeitspanne beschädigte ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug den hinteren Bereich der Fahrerseite des abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugenhinweise zu dem Unfallverursacher und/oder dessen Fahrzeug nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

