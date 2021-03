Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: PKW´s beschädigt

Suhl (ots)

In der Nacht vom 05.03.2021 zum 06.03.2021 wurden an zwei, in Suhl, Schneekopfstraße, geparkten Pkw Ford Mondeo die Seitenscheiben eingeschlagen und der Lack zerkratzt. Die bislang unbekannten Täter hinterließen einen Schaden in Höhe von ca. 16000 Euro. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369 224 im Inspektionsdienst Suhl zu melden.

