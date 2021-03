Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an KfZ

Suhl (ots)

In der Zeit vom 26.02.2021, 19:30 Uhr bis 27.02.2021, 11:30 Uhr wurde an einem in Suhl, Neuer Friedberg, geparkten grauen Citroen der hintere sowie vordere Kotflügel beschädigt. Die bislang unbekannten Täter hinterließen einen Schaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat. Hinweise erbittet der Inspektionsdienst unter 03681 369 224

