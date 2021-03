Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Bad Salzungen (ots)

Um Hinweise aus der Bevölkerung bittet die Polizeiinspektion Bad Salzungen in Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung. In der Nacht vom 04.03.2021 zum 05.03.2021 wurde zum wiederholten Male ein Wohn- und Geschäftshaus in der Bad Salzunger Innenstadt mit rohen Eiern beworfen, sodass an der Fassade ein Sachschaden entstand. Da es sich nicht um die erste Tat handelt und bereits auch andere Gebäude dem Eierwerfer zum Opfer fielen, werden Personen, welche Hinweise zur Tat oder einem möglichen Täter geben können, gebeten, sich unter 03695/5510 mit der Polizeiinspektion Bad Salzungen in Verbindung zu setzen.

