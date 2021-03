Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Oberhof (ots)

Am 06.03.2021, 12:55 Uhr befuhr eine 63- jährige aus Christes mit ihrem Pkw die L3247 in Fahrtrichtung Gotha. Kurz nach der Abfahrt Oberhof wollte sie nach links auf die dort befindliche Parkfläche abbiegen. Von hinten näherte sich ein Pkw dessen 38- jähriger Fahrer den Abbiegevorgang zu spät wahrnahm. Er versuchte durch Ausweichen eine Kollision zu vermeiden, was jedoch misslang. In der weiteren Folge kollidierte der 38 jährige mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. Die 63 jährige wurde mit ihrem Fahrzeug nach rechts in die Leitplanke geschoben und kam dort zum Stehen. Das Fahrzeug des 38 jährigen kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Alle Unfallbeteiligten stiegen glücklicherweise aus ihren Fahrzeugen aus und waren im Begriff die Unfallstelle beidseitig abzusichern als ca. 3 Minuten später ein Fahrzeug aus Richtung Gotha nahezu ungebremst in eines der verunfallten Fahrzeuge fuhr. Alle 3 Insassen des Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Die verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 58000 Euro.

