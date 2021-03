Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beamten einfach mal so beleidigt

Meiningen (ots)

Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen staunten nicht schlecht, als Sie am 05.03.2021 Streife in der Innenstadt von Meiningen fuhren. Um 14:30 Uhr zeigte in der dortigen Ernestinerstraße ein 26-jähriger Somalier den Beamten mitten auf der Straße den "Stinkefinger". Bei der anschließenden Personalienfeststellung zeigte sich dieser anfänglich unkooperativ. Die Identität des 26-Jährigen konnte dann aber zweifelsfrei erhoben werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.

