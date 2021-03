Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Hildburghausen (ots)

In der Nacht vom 05.03.2021 zum 06.03.2021 kam es in Hildburghausen am Puschkinplatz zu einer Graffitischmiererei. Durch bisher unbekannte Täter wurden die Tür und das Fenster eines Gebäudes, in welchem sich ein Wahlkreisbüro befindet, großflächig besprüht.

