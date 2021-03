Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl E-Scooter

Hildburghausen (ots)

In der Nacht vom 05.03.2021 zum 06.03.2021 wurde, durch einen bisher unbekannten Täter, von einem Hinterhof in der Unteren Braugasse in Hildburghausen ein E-Scooter entwendet. Der E-Scooter war schwarz/gelb und hatte eine luftleere Bereifung.

