Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trickbetrüger per Telefon aktiv

Geisa (ots)

Am 03.03.2021 wurde die Poizeiinspektion Bad Salzungen mehrfach informiert, dass vorwiegend im Raum Geisa Trickbetrüger per Telefon aktiv waren. So wurde eine Frau angerufen, am anderen Ende war angeblich die Polizei in Fulda. Angeblich war der Sohn in ein Verkehrsunfall in Fulda verwickelt. Um in der Sache straffrei auszugehen, forderte die falsche Polizistin eine größere Summe Geld. Ähnlich erging es einem Mann, bei dem eine Rechtsanwaltskanzlei eine Kaution von 14.000 Euro forderte, da der Sohn in Fulda in einen Verkehrsunfall verwickelt sei. Alle Angerufenen erkannten aber die Betrugsversuche und es entstand kein Schaden. Betrüger versuchen bei jeder Gelegenheit an Ihr Erspartes zu gelangen. Bleiben Sie wachsam, lassen Sie sich nie auf derartige Gespräche ein und übergeben Sie niemals Kontodaten oder Bargeld! Bitte informieren Sie in jedem Fall die nächstgelegene Polizeidienststelle!

