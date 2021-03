Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stromverteilerkasten beschädigt

Eisfeld (ots)

Am 04.03.2021 wurde gegen 16:00 Uhr in Eisfeld in der Straße Oberend festgestellt, dass ein Stromverteilerkasten der Thüringer Energie beschädigt ist. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Derzeit ist noch unklar in welcher Zeit und wie der Stromverteilerkasten beschädigt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zur Tat oder zu möglichen Tätern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer: 03685 778-0 entgegen.

