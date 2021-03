Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei verfolgt flüchtigen PKW

Brünn (ots)

Am gestrigen Abend fiel gegen 21:00 Uhr einer Autobahnpolizeistreife ein Fahrzeug auf, dessen noch unbekannter Fahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Jegliche Anhaltezeichen missachtete der Fahrer des PKW VW. An der Autobahnabfahrt Eisfeld Nord verließ der Flüchtige mit seinem Fahrzeug die Bundesautobahn und setzte die rasante Fahrt in Richtung Brünn fort. Durch weitere Polizeikräfte wurde in der Zwischenzeit eine Kontrollstelle in der Ortslage Brünn mit dem polizeilichen Anhaltsystem "STOP-STICK" vorbereitet. Als der Fahrer diese sah, hielt er mit dem Fahrzeug auf einen Polizeibeamten zu. Dieser konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten. Daraufhin setzte er seine Dienstwaffe ein und schoss in Richtung der Reifen des flüchtigen PKW. Dies blieb jedoch erfolglos und der VW-Fahrer fuhr letztendlich mit dem PKW über das ausgelegte Nagelband. Nachdem das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, flüchtete er weiter zu Fuß in unbekannte Richtung. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten konnten die Beamten die Verfolgung des Flüchtigen nicht fortsetzen. Der Einsatz des Polizeihubschraubers und eines Fährtenhundes führten ebenfalls nicht zur Ergreifung des Täters. Zur Wahrung der Neutralität wurde die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit den Ermittlungen beauftragt. Weitere Auskünfte können derzeit aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht erteilt werden.

