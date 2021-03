Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in eine Tankstelle

Dermbach (ots)

Im Zeitraum vom 02.03.2021, 17.30 Uhr bis zum 03.03.2021, 08.00 Uhr wurde in der Straße "An der Zehnt" in Dermbach in die Tankstelle eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter brachen zuerst ein Stahltor an der Rückseite des Geländes der Tankstelle auf. Danach wurde an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster geöffnet. Durch dieses Fenster gelangten der oder die Täter in das Gebäude. Aus der Tankstelle wurden größere Mengen Zigaretten im Wert von ca. 9.000 Euro entwendet. Personen, die zu diesem Einbruch sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695- 551 0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell