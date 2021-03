Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Oechsen (ots)

Polizeibeamte der Einsatzunterstützung aus Suhl kontrollierten am 03.03.2021 gegen 20.05 Uhr in der Straße der Einheit in Oechsen einen PKW Skoda. Der Fahrer des PKW konnte dabei keinen Führerschein vorweisen. Eine Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass 41-jährigem Skoda-Fahrer die Fahrerlaubnis in Deutschland versagt wurde. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. Gegen die Halterin des PKW wurden ebenfalls Ermittlungen eingeleitet, da sie das Fahren ohne Fahrerlaubnis offensichtlich gestattet hatte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell