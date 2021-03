Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Suhl (ots)

Am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl, Windeweg Abzweig Löffeltal, an welcher Personen aller Altergruppen beteiligt waren. Vorausgegangen war ein Streit zwischen den Beteiligten, welcher in körperliche Übergriffe mündete. Insgesamt fünf Personen wurden leicht verletzt, welche alle nach medizinischer Behandlung vor Ort entlassen werden konnten. Eine Streitursache konnte nicht abschließend vor Ort herausgefunden werden. Die Ermittlungen zu dieser Körperverletzung wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

