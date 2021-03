Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkohol gefahren

Brünn (ots)

Während einer polizeilichen Maßnahme in Brünn wurde am 03.03.2021 gegen 16:15 Uhr durch die Polizeibeamten ein Fahrzeug mit einem beschädigtem Vorderrad festgestellt. Daraufhin wurde der PKW Ford gestoppt und der Fahrer kontrolliert. Dabei schlug den Beamten sofort Alkoholgeruch entgegen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Die Beschädigungen an dem Fahrzeug konnten einem zuvor in Eisfeld verursachten Verkehrsunfall zugeordnet werden. Der 45-jährige Fahrer hatte sich dort nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt. Seinen Führerschein musste er bei den Beamten abgeben. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

