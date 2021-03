Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kollision beim Abbiegen

Brünn (ots)

Der Fahrer eines PKW BMW befuhr am 03.03.2021 gegen 15:50 Uhr die Schleusinger Straße in Brünn und wollte nach links abbiegen. Dies beachtete der folgende Fahrer eines PKW Peugeot nicht und fuhr auf den BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Insassen des BMW verletzt und mussten ins Klinikum gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

