Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: An Kreuzung aufgefahren

Themar (ots)

Am 03.03.2021 mussten gegen 13:50 Uhr in der Meininger Straße in Themar zwei LKW-Fahrer mit ihren Fahrzeugen an einer Kreuzung an einer roten Ampel warten. Der Fahrer eines PKW Ford wollte aus seinem Grundstück rückwärts ausfahren und fuhr genau in die Lücke zwischen den beiden LKW. Zwischenzeitlich schaltete die Ampel auf grün. Der Fahrer des zweiten LKW wollte seine Fahrt fortsetzen und übersah das dazwischen befindliche Fahrzeug. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Fahrer des PKW verletzt. Die Beifahrerin blieb unverletzt, ebenso der Unfallverursacher. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell