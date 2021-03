Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Baumaterialien

Breitungen (ots)

In der Zeit vom 28.02.2021 18.00 Uhr bis 02.03.2021 15.30 Uhr wurden in der Eisenacher Straße in Breitungen in ein Gebäude eingedrungen und zielgerichtet Kupferrohre entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meinigen unter der Telefonnummer 03693/591-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell