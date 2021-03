Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Salzungen (ots)

Am 02.03.2021 ereignete sich auf der Hersfelder Straße in Bad Salzungen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 91-jährige Fahrer eines PKW Honda befuhr die Hersfelder Straße in Richtung Langenfeld und wollte von der rechten Fahrspur in die linke Spur wechseln. Dabei bemerkte er aber den in der linken Spur fahrenden VW Crafter nicht. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge und es entstand ein Sachschaden von ca. 6.500 Euro.

