Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen beschädigt

Vacha (ots)

Am 02.03.2021 wurde bekannt, dass im Zeitraum vom 24.02.2021 bis zum 27.02.2021, 11.00 Uhr im Sandweg in Vacha ein PKW VW Passat beschädigt wurde. Unbekannte Täter beschädigten an beiden Vorderrädern des PKW die Reifenflanken mit einem unbekannten Gegenstand. Bei hohem Tempo hätten diese Beschädigungen dazu führen können, dass die Reifen platzen. Es wird wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Personen, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Kontaktbereichsbeamten von Vacha oder bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell