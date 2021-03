Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenzaun beschädigt

Wasungen (ots)

In Wasungen, Verbindungsweg Hohlweg in Richtung Gräfenthaler Weg, beschädigte am 02.03.2021 ein unbekanntes Fahrzeug einen Gartenzaun und mehrere Zaunpfosten. Der Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich zwischen 09.00 - 17.15 Uhr. Die Ermittlung der Schadenshöhe steht noch aus.

