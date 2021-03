Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Suhl (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Suhl, Am Königswasser in Höhe eines Autohauses ein Verkehrsunfall zwischen Lkw mit Anhänger und einem Pkw Chevrolet. Der Lkw fuhr rückwärts aus der Zufahrt zum Autohaus heraus und übersah den auf der Hauptstraße kommenden Pkw, welcher in Richtung Zella-Mehlis unterweg war. Es kam zu Kollission. Der Pkw-Fahrer wurde dabei schwer verletzt und kam ins Klinikum Suhl. Es kam an beiden beteiligten Fahrzeugen zu unfallbedingten Sachschaden.

