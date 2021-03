Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Oberhof (ots)

Dienstagabend ereignete sich in der Crawinkler Straße in Oberhof ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Die beiden Radfahrer waren in eine Gruppe mit mehreren Radfahrern in Richtung Panorama-Hotel unterwegs und fuhren leicht versetzt auf der gleichen Fahrspur. Als ihnen ein unbeteiligter Pkw entgegenkam, zieht der eine Radfahrer nach rechts, übersieht den neben sich Fahrenden und kollidert seitlich mit diesem. Beide Radfahrer kamen zu Fall, wobei der näher am Straßenrand fahrende sich einen Kopfverletzung zuzog. Auch der zweite gestürzte Radfahrer verletzte sich. Beide Beteiligten wurden im Klinikum Suhl versorgt.

