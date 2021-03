Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte versuchten während der Schließzeit von Mitte Dezember bis zum Dienstagmorgen in den Blumenladen im A71-Center in Zella-Mehlis einzubrechen. Dabei wurde das Türschloß beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe 200 Euro. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Suhler Polizei zu melden.

