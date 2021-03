Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unachtsam beim Fahrspurwechsel

Hildburghausen (ots)

Die Fahrerin eines PKW Daimler befuhr am 02.03.2021 gegen 9:20 Uhr die Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße in Hildburghausen und wollte die Fahrspur wechseln. Dabei beachtete sie nicht den auf gleicher Höhe befindlichen PKW. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

