Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Suhl (ots)

Unbekannte Täter beschmieren mehrere Flächen der Außenwände und Schaufensterscheiben eines Hochhauses und der ehemaligen "Mokka-Milchbar" in der Friedrich-König-Straße in Suhl mit unleserlichen Graffitis in verschiedenen Größen. Die Höhe des Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen.

