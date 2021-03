Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brummi auf Abwegen

Suhl (ots)

Ein Zeuge meldete sich Dienstagnacht (02.03.2021) bei der Suhler Polizei und teilte mit, dass sich ein Lastwagen, der in der Straße "Zum Zimmergrund" in Suhl geparkt war, selbstständig macht. Die Beamten trafen am Einsatzort auf den LKW-Fahrer, der bereits versuchte, einen Abschleppdienst zu erreichen, um seinen mittlerweile im Straßengraben hängenden Brummi zu befreien. Es entstanden keinerlei Sachschäden und auch Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

