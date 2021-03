Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfinken

Hildburghausen (ots)

Unbekannte beschmierten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen zwei Türen am Zugang einer Tiefgarage in der Schlossparkpassage in Hildburghausen mit weißem und schwarzem Permanentmarker. Zeugen, die Hinweise zu den Schmierfinken geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

