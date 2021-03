Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Anhänger ins Schleudern geraten

Motzlar (ots)

Der 33-jährige Fahrer eines Mitsubishi befuhr mit seinem Fahrzeug, an welchem ein Tieranhänger angebracht war, am Montag gegen 9:15 Uhr die Bundesstraße 278 von Motzlar nach Günthers. In eine Linkskurve kam ihm seinen Angaben nach ein dunkler PKW entgegen, der zum Teil die Fahrspur des 33-Jährigen nutzte. Der Fahrer des Gespannes versuchte auszuweichen, geriet dabei allerdings auf das Bankett und anschließend ins Schleudern. Der Anhänger prallte in der weiteren Folge gegen einen Leitpfosten und einen Baum und war danach nicht mehr fahrbereit. Der Unbekannte verließ unerlaubt den Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

